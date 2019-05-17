«رأس الخيمة الوطني» بطل «المصارف»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حصد فريق بنك رأس الخيمة الوطني لقب بطولة كرة القدم للمصارف في الدولة والتي نظمها اتحاد مصارف الإمارات كأول بطولة كرة قدم خيرية للمصارف في الدولة، وخاصة بعد موافقة الفائزين بالإجماع على التبرع بجميع جوائزهم المالية في البطولة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المؤسسة الخيرية المحلية الرائدة في مجال العمل الإنساني، وحل فريق مصرف الهلال في مركز الوصيف، وجاء فريق نور بنك في المركز الثالث.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «في إطار مساهمتنا في الاحتفاء بعام التسامح، حرص اتحاد مصارف الإمارات على جمع أعضاء القطاع المصرفي معاً، وإبراز أهمية الوحدة والتضامن وضرورة رد الجميل لمجتمعاتنا، حيث تزامن هذا التبرع السخي لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي مع حلول شهر رمضان المبارك، لنستهل الشهر الفضيل بروح الرحمة والبركة والإحسان».

يذكر أن، بطولة كرة القدم للمصارف انطلقت بمشاركة 30 فريقًا من 24 من المصارف الأعضاء في الاتحاد، والذين تنافسوا على جوائز قيّمة تم التبرع بها من قِبل المصارف التي فازت لصالح أنشطة خيرية.