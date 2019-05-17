«ثانوية أبوظبي» يبلغ نصف نهائي «تسامح التربية والتعليم»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حجز فريق ثانوية أبوظبي مقعده في نصف نهائي النسخة الأولى من بطولة التسامح الرمضانية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالعاصمة أبوظبي، وانطلقت منافساتها قبل 5 أيام في 7 ألعاب رياضية هي كرة القدم والإسكواش والبلياردو وكرة الطائرة والشطرنج والرماية وتنس الطاولة، إضافة إلى مسابقتين رياضيتين الأولى للياقة البدنية والثانية تحت عنوان الخاسر الأكبر للوزن خلال الشهر الكريم.

تأهل

وفي منافسات كرة الطائرة تأهل فريق الأبطال للمباراة النهائية بعد فوزه في مواجهة نصف النهائي على الخدمات المدرسية بشوطين نظيفين. فيما ستقام مواجهة نصف النهائي الثانية يوم الاثنين المقبل بين فريقي روح الاتحاد والصدارة، على أن تقـام المبــاراة النهائيـة مسـاء الثلاثـاء المقبـل.

شكر

من جهته، وجه يوسف محمد المرزوقي رئيس اللجنة الإعلامية في البطولة الشكر إلى جميع المشاركين في المنافسات.

مشيراً إلى أن الإقبال على المشاركة من جانب الموظفين، ووصول العدد إلى ما يقرب من 500 مشارك ومشاركة يؤكد الحرص الدائم على ممارسة الرياضة، وكذلك التفاعل مع المناسبات الرياضية الاجتماعية التي تنظمها الوزارة، مؤكداً أن تواجد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومتابعته الدائمة ساهم بشكل كبير في تحقيق ما يصبو إليه الجميع من نجاحات.

كما أشار إلى أن مشاركته في المنافسات كان له بالغ الأثر في تقديم الدعم المعنوي للمشاركين من مختلف الإدارات.

موضحاً، أن مجهودات الدكتور خالد العبري نائب رئيس اللجنة المنظمة وكذلك تفاعله الكبير وحماسه الشديد ساهما بدرجة كبيرة في ما تحقق من نجاحات على أرض الواقع.