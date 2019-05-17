«أفوك إيلايت» بطلاً لطائرة سيدات «زايد الرمضانية»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

توج فريق أفوك إيلايت بطلاً لمنافسات الكرة الطائرة للسيدات ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية والتي ينظمها فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وأسدل الستار مساء أول من أمس على منافسات السيدات للكرة الطائرة وسط حضور إداري وجماهيري كبير، احتشد لمتابعة النهائي الذي جمع فريقي أفوك إيلايت وإسبريا فولي، حيث نجح الأخير في خطف اللقب والميداليات الذهبية، بعد أن حقق فوزاً صعباً على إسبريا فولي بشوطين دون رد 25 - 17، ثم 25 -21، ليتوج باللقب بعد مشوار مميز.

وأكدت شيخة الكعبي الرئيس التنفيذي لنادي ضباط القوات المسلحة، عضو اللجنة المنظمة للبطولة أن البطولة حققت نجاحاً باهراً، وتؤكد على تميزها وتفردها، استمراراً للنجاحات التي حققتها على مدار 22 سنة ماضية، مشيرة إلى أن البطولة دائماً تأتي على قدر عظمة الاسم الذي تحمله.

وهو اسم غال على قلوب الجميع. وثمنت الرعاية المتواصلة والدعم الكبير الذي أولاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لمسيرة البطولة والذي كان له الأثر الأكبر في النجاحات غير المسبوقة التي حققتها طوال سنوات طويلة، وأهم أسباب نجاح البطولة، بالإضافة إلى سعي اللجنة المنظمة على التميز ووضع بصمة جديدة في كل نسخة، مشيرة إلى أن البطولة تكتسب مع كل موسم مكانة أكبر في المنطقة والعالم بفضل دورها الرائد في دعم الحركة الرياضية والمنتخبات الوطنية لمختلف الألعاب.

منافسات

على جانب آخر، تنطلق مساء اليوم، منافسات بطولة الجوجيتسو للمحترفين بدون البدلة في الخيمة الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة، بمشاركة 360 لاعباً من أبرز نجوم اللعبة في الإمارات و20 دولة، وتنظم البطولة تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو. وتقام البطولة بدون بدلة على مدار يومين.

حيث خصص اليوم الأول من البطولة اليوم لمنافسات الحزام الأزرق فقط لكل الأعمار للأوزان 46، 50 و 55 60 و 66 و73 و81 و94 كغم، وتختتم البطولة غداً بمنافسات الحزام البنفسجي والحزام البني والأسود لوزن 77 و 110 كغم، وسوف تبدأ إجراءات الوزن من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة بمقر نادي الضباط، على أن تنطلق المنافسات في الساعة التاسعة مساء.

من جانبه، أشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، لبطولة زايد الرياضية حتى وصلت النجمة 23.

وأشار الظاهري إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، برئاسة عبد المنعم الهاشمي، حريص على أن يكون من الشركاء الفاعلين في جميع البطولات، التي تنظم في رمضان، ولاسيما بطولة زايد الرياضية التي باتت من أجندة الاتحاد. وجه نائب رئيس الاتحاد، الشكر للجنة العليا، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي وفريق العمل على المجهودات الكبيرة التي يبذلها لإنجاح الحدث الرياضي الأبرز في شهر رمضان المبارك