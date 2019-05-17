«الاتحاد الرياضي للجامعات» يتألق في سباعيات مكتوم بن راشد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

أحيا فريق الاتحاد الرياضي للجامعات بطل نسختي 2013 و2014 آماله في السير قدماً لحصد لقبه الثالث في سباعيات مكتوم بن راشد الكروية، عقب فوزه أول من أمس على فريق خلف الحبتور بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما لحساب ثالثة جولات المجموعة الثالثة من دوري مجموعات البطولة الرمضانية المقامة حالياً في نسختها التاسعة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في القرهود، وتستمر حتى 21 من الشهر الفضيل.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الثالثة ذاتها، تحقيق «نيس أف سي» لانتصارٍ مستحق على حساب فريق العين 5-1، قبل أن يحمل اللقاء الوحيد لحساب المجموعة الرابعة عنوان الانتصار الأول لـ «دناتا» على منافسه أصباغ الناشيونال بنتيجة 2-1.

راحة

على جانب آخر، تدخل النسخة التاسعة اليوم أول محطات الراحة، على أن يستكمل دوري المجموعات مساء غدٍ لحساب الجولة الثامنة من دوري المجموعات، وذلك بإقامة ثلاث مباريات لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة، وتنطلق الأولى في العاشرة بمواجهة حسم صدارة المجموعة الرابعة وتجمع «الإمبراطور» المتصدر برصيد 6 نقاط مع «أصباغ ناشيونال» برصيد 3 نقاط.

وفي الحادية عشرة لحساب المجموعة الثالثة، تحمل المواجهة الأولى عنوان حسم المركز الأول وتجمع «السيلساو» و«خلف الحبتور» ولكل منهما 6 نقاط، ويلتقي في الثانية «الاتحاد الرياضي» مع «العين» في لقاء مصيري للاتحاد الرياضي الساعي لخطف نقطته السادسة، وانتزاع البطاقة الثانية المؤهلة للربع نهائي، يقابلها خوض «العين» مواجهة شرفية في ظل بحثه عن الانتصار الأول.