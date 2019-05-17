«البعثات» و«المدارس الوطنية» تتصدران ثاني مجموعات كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تصدر فريقا مكتب البعثات ومدارس الإمارات الوطنية المجموعة الثانية لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تتواصل منافساتها تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، والتي تختتم منافساتها الأربعاء المقبل.

وقد جاءت صدارتهما برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعد فوز فريق مدارس الإمارات الوطنية، أول من أمس، على فريق صندوق أبوظبي للتنمية 4/‏1، وجاء تأهل فريق مكتب البعثات لدور الأربعة بفوزه على فريق شركة قصر الإمارات 4/‏1. يذكر أن، المجموعة الأولى للبطولة يعتلي صدارتها فريق مكتب الأمين العام الذي ضمن التأهل برصيد 10 نقاط وبدون هزيمة.