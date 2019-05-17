«الشرطة الرياضي» يكرّم شركاء النجاح

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كرم العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، بحضور العميد وليد سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، الشركاء الداعمين لبطولات الاتحاد والحكام وكل من أسهم في إنجاح فعاليات الدورة الرمضانية التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي ضمن مبادرات عام التسامح، وذلك على ملاعب كلية الشرطة، كما تم في نهاية الحفل تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى الثلاثة في بطولة سباعيات كرة القدم والمشي والجري.

وعلى صعيد نتائج منافسات البطولة، حصل فريق «الاستراتيجية وتطوير الأداء» على المركز الأول في سباعيات الكرة، تلاه فريق كلية الشرطة وحل ثالثاً فريق «الإسناد الأمني».