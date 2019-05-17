"النصر" للعميد وبقاء الفجيرة في الأضواء يتأجل لجولة الحسم

المصدر: الفجيرة : محمد فضل، تصوير زيشان احمد

استعاد العميد توزانه من جديد وضرب بقوة خارج قواعده بعد أن تمكن من إلحاق الهزيمة بالفجيرة في عقر داره بنتيجة 3-0 ليتأجل الاعلان عن الهابطين الى دوري الهواة للجولة ال26 المقبلة والحاسمة بعد خسارة الفجيرة والامارات على التوالي. سجل اهداف النصر كل من الاسباني الفارو نغيريدو والبديل محمد العكبري ومسعود سليمان في الدقائق 67 ، 72 ،90+4 ليصل النصر بنقاطه الـ 33 في المركز الثامن ويتجمد الفجيرة عند 18 نقطة حيث تنتظره مباراة مصيرية امام شباب الأهلي ف

وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الذئاب والعميد بعد أن تبارى رماة الفجيرة في اهدار الفرص السهلة امام المرمى والتي كانت كفيلة بتقدم الذئاب بنتيجة مريحة لكن عامل التسرع وعدم التركيز كان طابع أداء المقدمة الهجومية للفجيرة ليهدر له المحترف الجزائري محمد بن يطو أولى فرص اللقاء ق 10 بعد أن ذهبت تسديدته فوق مرمى الحارس احمد شامبيه بقليل ويحاول قبرائيل لاعب الفجيرة تجريب حظه من تسديدة صاروخية ذهبت في أحضان الحارس النصراوي ، وفي المقابل حاول محترف النصر العائد من الاصابة الاسباني نغيريدو الإعلان عن نفسه لكنه فشل في تحريك شباك حارس الفجيرة عبد الله بوفون الذي كان ضيف شرف الشوط الأول ، وفي الدقيقة الأخيرة نابت عارضة النصر عن الحارس شامبيه بعد ان صدت رأسية المدافع هلال سعيد والتي حبست الأنفاس لتسيطر نتيجة التعادل السلبي على مجريات شوط اللاعبين .

وفي الشوط الثاني قاسم الضيوف فريق الفجيرة الندية بل وتفوقوا عليهم في كثير من الأحيان بفضل تحركات نغيريدو الذي ارسل كرة من العدم لزميله راشد عمر الذي تقدم ليواجه الحارس بوفون الذي كان متواجداً في المكان المناسب لينقذ مرمى فريقه الفجيرة من هدف محقق ق 55 ، وتحمل الدقيقة 67 أولى اهداف المباراة عبر محترف النصر الاسباني الفار نغيريدو الذي تعامل مع عرضية زميله فرنانديز بذكاء واضعاً الكرة يسار مرمى الفجيرة ويتمكن البديل محمد العكبري من التوقيع على هدف فريقه الثاني بطريقة اكثر من رائعة بعد ان قبل هدية نغيريدو لينسل العكبري من بين المدافعين ويحول الكرة على الطائر هدفاً ثانياً ق 72 ويضيف مسعود سليمان هدف النصر الثالث ق 90+4 لتنتهي المباراة بفوز العميد بثلاثية نظيفة .