دبا يحيي آمال البقاء ويؤجل حسم صراع الهبوط للجولة الأخيرة

المصدر: كلباء-علي الظاهري

أحيى فريق دبا الفجيرة آماله في البقاء بدوري الخليج العربي بعد أن قلب تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب مضيفه اتحاد كلباء، ليرتفع رصيد "النواخذة" إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن الامارات والفجيرة صاحبي المركزين الـ 13 والـ 12، ليتأجل حسم صراع البقاء والهبوط إلى الجولة الـ 26 والاخيرة من دوري الخليج العربي.

ورفضت الأرض أن تبتسم لأصحابها بعد تحقيق آخر فوز لكلباء قبل نحو 5 أشهر، ليتجمد رصيد "النمور" عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.

افتتح التسجيل لكلباء الايفواري جيوفاني سيو من كرة صاروخية في الدقيقة 25 وتعادل دبا في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب يوسف أحمد، ليحرز المغربي ادريس فتوحي هدف التفوق في الدقيقة 63، ويعزز ديوغو داسيلفا تقدم فريقه في الوقت القاتل بإحراز الهدف الثالث.