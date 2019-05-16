عجمان يضع الإمارات على حافة الهبوط

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

حقق عجمان فوزاً غالياً على ضيفه الامارات في استاد راشد بن سعيد 4-1 في الجولة قبل الأخيرة لدوري الخليج العربي، ليتأجل الحسم حول الهبوط للدرجة الأولى إلى الجولة الأخيرة بين الامارات والفجيرة ودبا الفجيرة ، ونجح عجمان بهذا الفوز في تسجيل رقم جديد له في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي بوصوله للنقطة 34، وبقي الامارات في 18 نقطة وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني.

وافتتح عجمان التسجيل في مرمى الحارس البديل احمد الشايجي، عن طريق لاعب الوسط حسين عبد الرحمن (ق 61) بعد دقائق معدودة من دخوله بديلا للنيجيري ستانلي فيما أضاف قلب الدفاع حسن زهران الهدف الثاني (ق 65) بلعبة رأسية رائعة ثم أضاف حسن عبدالرحمن الهدف الثالث (ق78) وقلص سعد سرور النتيجة للامارات (ق85) وأضاف مامي تيام الهدف الرابع لعجمان (ق87).