قيادات نادي الشارقة تزور الظنحاني في المستشفى

المصدر: الشارقة – البيان الرياضي

زار سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي يرافقه نائبه محمد جمعة بن هندي ورئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم علي الظنحاني في مستشفى القاسمي بالشارقة، وكان اللاعب قد دخل المستشفى عقب مباراة الشارقة والوحدة في دوري الخليج العربي والتي انتهت بفوز الشارقة 2/3 وحسمه لقب الدوري حيث سقط اللاعب في الملعب بعد صافرة النهاية مباشرة ليتم نقله بالإسعاف للمستشفى حيث مازال يتلقى الرعاية الصحية حتى ظهر الخميس.

وكان في استقبالهم عند حضورهم للمستشفى أحمد مبارك عضو مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم مدير شؤون الاحتراف والمدير الطبي للفريق الأول د. ماهر حفيظي الذي قدم لهم شرحاً وافياً عن وضع اللاعب مطمئناً إياهم على حالته كما شكر اللاعب الشامسي وبن هندي على الاهتمام والزيارة والتي كان لها أثر طيب على روحه المعنوية.

وفي نفس السياق ثمن أحمد مبارك زيارة الرئيس ونائبه للاعب مشيراً الى وقعها الطيب على كل اللاعبين بالنادي وتحفيزها لهم لتقديم كل ما عندهم من أجل الفريق للاهتمام الكبير من أعلى المستويات الإدارية بالنادي.

وقال مصبح انهم قد اطمأنوا منذ مساء الأربعاء على وضع اللاعب بعد المباراة وان زيارته اليوم تأتي للتأكد من سير العلاج واستجابة اللاعب له، ومن جانبه وجه الشامسي الشكر للمستشفى القاسمي على العناية والاهتمام الكبيرين اللذين وجدهما اللاعب منذ لحظة وصوله وهو الأمر الذي يطمئن على جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة في كل الأوقات إضافة للعناية الشخصية التي وجدها نجم الشارقة من جميع الكوادر الطبية والمساعدة بالمستشفى متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار.