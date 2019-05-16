ليوناردو لاعب الوحدة يغادر إلى البرازيل بصورة مفاجئة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

غادر البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب الوحدة بصورة مفاجئة اليوم متوجهاً إلى بلاده ليغيب عن مباراة الوحدة والاتحاد السعودي في جدة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأعلنت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة أنها سمحت للاعب ليوناردو بالمغادرة إلى البرازيل بسبب ظروف عائلية خاصة، وقالت إن اللاعب سوف يلتحق مجدداً بمعسكر الفريق المقرر أواخر شهر يونيو المقبل استعداداً للموسم الجديد.

يذكر أن ليوناردو يمتد عقده مع الوحدة حتى نهاية الموسم المقبل وهناك تمسك من النادي باللاعب خاصة بعد تألقه وتقديمه مستوى لافتاً مع الفريق الموسم الحالي.