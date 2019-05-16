«الملك» يبتسم بالدرع الـ6

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

حصد فريق الشارقة درع دوري الخليج العربي في نسخته الـ11، بفوزه الصعب على فريق الوحدة 3 -2 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في ملعب استاد خالد بن محمد ضمن مباريات الجولة 25، ليرتفع برصيده إلى 56 نقطة، فيما تجمّد رصيد فريق الوحدة في 43 نقطة، وتعد هذه البطولة السادسة التي تدخل خزائن الملك.

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بدرع دوري الخليج العربي للمحترفين 2018-2019، مؤكداً سموه هذا الفوز المستحق لنادي الشارقة يأتي مكملاً ومحققاً لرؤى صاحب السمو حاكم الشارقة التي أسس لها سموه منذ سنوات مضت وتمثلت في الاهتمام اللامحدود بالشأن الرياضي.

كما هنأ سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبيناً سموه أن الإنجازات تعكس الاهتمام اللامحدود، والمتابعة المباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة لأندية الإمارة في كل أنشطتها ومنافساتها، مما كان له الأثر الكبير على النادي في تحقيق طموحاته، وطموحات جمهوره في التربع على عرش أندية الدولة في أكبر منافسة دورية.

على جانب آخر، حسم شباب الأهلي الوصافة بـ53 نقطة، بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ضيفه بني ياس الذي توقف رصيده عند 39 نقطة، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، على ملعب شباب الأهلي بالعوير.

وحقق العين فوزاً عريضاً على ضيفه الوصل 5-1 على ملعب استاد هزاع بن زايد وبفوزه تقدم العين إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 46 نقطة، بينما تجمّد رصيد الوصل 33 نقطة في المركز السابع.

وفي آخر المباريات، حقق الظفرة تعادلاً ثميناً أمام الجزيرة 1/‏1 في الوقت الصعب، على استاد محمد بن زايد، ليحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ويبقى الظفرة بـ29 نقطة في المركز العاشر.