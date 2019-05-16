العين يتقدم للمركز الثالث بخماسية في شباك الوصل

المصدر: العين – طلحة عبدالله

تقدم العين إلى المركز الثالث في الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، رافعا رصيده إلى (46 نقطة)، بعد فوزه العريض على ضيفه الوصل 5-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وبخسارته، تجمد رصيد الوصل في (33 نقطة) بالمركز السابع، وسيطر العين على مجريات اللقاء منذ البداية لينهى الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف نظيفة تبارى في تسجيلها كل من البرتغالي روبن روبيرو من ركلة جزاء (ق 2)، ونادر يحيى (ق 6)، وفلاح وليد (ق 20)، كايو لوكاس (ق 28)، وخالد البلوشي (ق 38).

وفي الشوط الثاني، نجح الوصل في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق البديل ناصر محمود (ق 80).