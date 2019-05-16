الظفرة يتعادل أمام الجزيرة في الوقت الصعب

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

حقق الظفرة تعادلاً ثميناً أمام الجزيرة 1/1 في الوقت الصعب، اليوم على ستاد محمد بن زايد للجولة 25 للدوري.

وكان الجزيرة متقدماً بركلة جزاء سجلها خلفان مبارك ق8، وقلب الظفرة الطاولة عليه في الدقيقة 88، عن طريق محمد إبراهيم، وبذلك هبط الجزيرة إلى المركز الرابع برصيد 45 نقطة بدلاً من الثالث، في مقابل 29 نقطة للظفرة في الترتيب العاشر.

خاض الجزيرة شوطاً أول جيدا، من حيث الاستحواذ والمبادرات الهجومية، والتي اسفرت عن ركلة جزاء حصل عليها عبدالله رمضان وأحرز منها خلفان مبارك هدف المباراة الوحيد، وفي نهاية الشوط حقق الضيوف أفضلية نسبية أبرزها فرصة لنيقولا ميسي ق 41.

اتسمت محاولات الظفرة بالخجولة، في مقابل إهدار فرص مؤكدة للتهديف للاعبي الجزيرة خلفان مبارك، وليوناردو، والبديل ناصر برازيت، لكن فارس الغربية عاقب صاحب الأرض بهدف لمحمد إبراهيم ق88.