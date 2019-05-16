شباب الأهلي يحسم الوصافة بالفوز على بني ياس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حسم شباب الأهلي، وصافة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بني ياس 4-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، على ملعب شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة 25 قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع شباب الأهلي بفوزه على بني ياس، رصيده إلى 53 نقطة، وعزز وجوده بالمركز الثاني في ترتيب الدوري، بصرف النظر عن نتيجته في الجولة 26 الأخيرة يوم 25 مايو الجاري، أما بني ياس، فرغم الخسارة، وتوقف رصيده عند 39 نقطة، إلا أنه بقي محافظاً على المركز السادس.

وافتتح بني ياس التسجيل في الدقيقة 8، بتسديدة مايكل أورتيغا، لكرة تهيأت له من دفاع شباب الأهلي داخل منطقة الجزاء، ونجح محمد سبيل في إدراك التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 16، عن طريق محمد سبيل، بعد عرضية من وليد عباس.

وأنقذ قائم مرمى شباب الأهلي، فريقه من هدف ثاني، بعدما تصدى لكرة سهيل النوبي في الدقيقة 22، بعد تسلمه للكرة وانفراده بالحارس وسط حراسة من مدافعي شباب الأهلي، ولم تكن هناك أهداف أخرى، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول لصالح شباب الأهلي 2-1.

وشهد الشوط الثاني تحسناً في الأداء الهجومي لبني ياس بحثاً عن هدف التعادل، مع ارتداد دفاعي من لاعبي شباب الأهلي، والاعتماد على الهجمات المرتدة من خلال انطلاقات إسماعيل الحمادي وأحمد خليل.

وتصدت عارضة شباب الأهلي لركلة حرة مباشرة سددها حبوش صالح في الدقيقة 72، ولم تجد المتابعة الجيدة من زملائه، لتضيع فرصة التعادل من "السماوي".

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لشباب الأهلي نتيجة عرقلة عبد العزيز هيكل داخل منطقة جزاء بني ياس، وسددها ايوفي في الشباك بالدقيقة 85، ثم سجل لوفانور الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 90، ليفوز بنتيجة المباراة 4-1.