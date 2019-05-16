الشارقة بطلاً لدوري الخليج العربي

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

حسم فريق الشارقة فوزه بدرع دوري الخليج العربي بفوزه الصعب علي فريق الوحدة (3 -2) في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ملعب استاد خالد بن محمد ضمن مباريات الجولة 25 مرتفعا برصيده الى 56 نقطة وهو الحد الأقصى من النقاط الذي يمكن ان يصل اليه فريق شباب الأهلي منافس الشارقة على درع هذا الموسم، فيما تجمد رصيد فريق الوحدة في 43 نقطة.

وكان فريق الشارقة مبادرا بالتسجيل في الدقيقة 30 بواسطة اللاعب ايغور كورناندو، وعادل الوحدة عن طريق ليوناردو في الدقيقة 40 ، ثم تقدم فريق الشارقة في الدقيقة 46 بواسطة اللاعب ويلتون سواريز، وأضاف ايغور كورناندو الهدف الثالث لفريق الشارقة في الدقيقة 57 ثم سجل الوحدة هدفه الثاني بواسطة تيغالي في الدقيقة 76.