اتحاد كلباء ودبا الفجيرة.. بصيص أمل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - كلباء - علي الظاهري

يستقبل اتحاد كلباء ضيفه فريق دبا الفجيرة في الساعة العاشرة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الخليج العربي. ويسعى «النمور» إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل إسدال الستار على منافسات الدوري، حيث يعود فوزه الأخير إلى الجولة 13 على أرضه قبل نحو 5 أشهر على حساب الوصل بثلاثة أهداف.

ويحتل اتحاد كلباء المركز 11 برصيد 24 نقطة ونجح في تحقيق هدف البقاء نسبياً مع الكبار في «الأضواء»، فيما تبدو مهمة البقاء شبه مستحيلة أمام «النواخذة» الذي يتطلع إلى العودة بفوز ثمين يعيد إليه بصيص الأمل بعد تذيله جدول الترتيب العام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن الفجيرة والإمارات صاحبي المركزين الـ 13 والـ 12.

ويفتقد اتحاد كلباء جهود كل من المجري جوجاك بسبب الإيقاف إلى جانب عمر الخديم ومايك راموس وحمدان ناصر بداعي الإصابة.

تهنئة

وهنأ الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، جميع اللاعبين بمناسبة تحقيق هدف البقاء، وقال إن الفريق حقق نتائج مميزة في الموسم الجاري، واستحق البقاء مع الكبار في الدوري، مشيراً إلى أن المباراتين المتبقيتين تعتبران فرصة أمام اللاعبين الذين لم ينالوا الفرصة من أجل المشاركة في الفترة الماضية وعليهم تقديم أفضل ما لديهم في الملعب أمام دبا الفجيرة.

وكشف فيفياني أن تشكيلة الفريق قد تشهد عودة اللاعب حسن يوسف بعد تماثله إلى الشفاء، فيما يفتقد الفريق جهود 4 عناصر بسبب الإصابة والإيقاف.

لا بديل

وبدوره يرحل دبا إلى ملعب الجار كلباء ولا مناص للاعبي النواخذة بغير الانتصار على النمور، وسيخوض دبا المباراة بصفوف شبه مكتملة في أعقاب إلغاء لجنة الانضباط توقيع عقوبة الطرد على المغربي إدريس فتوحي والذي حصل على البطاقة الحمراء عقب نهاية مباراة العين الماضية، ويمتلك دبا 13 نقطة ويحتاج بقائه مع الكبار إلى شبه معجزة.

مواجهة صعبة

من جانبه وصف الخديم مدرب دبا مواجهة اليوم بالصعبة، لافتاً للإمكانات العالية التي يتحلى بها لاعبو كلباء لذلك طالبت اللاعبين بتوخي الحيطة والحذر، مؤكداً: أوراق المباراة تبدو مكشوفة للفريقين، ويمكن لفريقنا تحقيق النتيجة الإيجابية إذا تحلى اللاعبون بالتركيز وبتفادي ارتكاب الأخطاء إلى أقل ما يمكن.