عجمان والإمارات.. مواجهة مصيرية

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

مواجهة مصيرية بكل ما تحمله الكلمة، تنتظر فريق الإمارات في العاشرة من مساء اليوم عندما يحل ضيفا على عجمان بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة قبل الأخيرة لدوري الخليج العربي «25»، حيث تدخل فرقة «الصقور» وفي رصيدها 18 نقطة في المركز 12 للجدول بالتساوي في رصيد النقاط مع الفجيرة، وتحاول بقدر المستطاع المحافظة على المركز 12 لتفادي الهبوط.

لا سيما والمواجهة الأخيرة ستكون مع متصدر الدوري الشارقة، أما صاحب الضيافة عجمان فتوقف رصيده عند 31 نقطة بخسارته في آخر جولتين، ولكنه أمن موقفه تماماً ويبحث عن تحسين ترتيبه للمركز السابع الذي قفز له الوصل في الجولة الماضية.

بحث عن النقاط

ورفض أيمن الرمـــــــادي التسليم بأن فريقه يدخل المباراة بلا ضغوط وفقاً لترتيبه في الجدول، وقال إن الفوز وحصد مزيد من النقاط هدف أساسي بالنسبة له حتى يستطيع تحقيق إنجاز جديد مع «البرتقالي» وتسجيل رقم جديد للفريق في رصيد النقاط، حيث يتساوى رقمه الحالي «31 نقطة» مع أفضل رصيد حققه الفريق قبل 7 سنوات في تاريخ مشاركاته في الدوري.

وأشاد الرمادي بالمستوى الذي ظهر به المحترفون الأجانب الأربعة خلال الموسم، وقال إن التقييم على مدار موسم كامل ينصف الأجانب والمواطنين في فريقه، عكس التقييم بـ«القطعة» فكل مباراة لها ظروفها.

حصاد

ومن ناحيته شدد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم على أن حصد النقاط الثلاث هو الهدف الأول لفريقه من مباراة اليوم أمام مضيفه عجمان ضمن الجولة 25 لدوري الخليج العربي، مبديا قلقه على الصقور مما وصفه بتحرر المنافس من الضغوط، لافتا إلى أن فريقه مطالب بتحقيق الفوز لضمان البقاء مع المحترفين، واصفا المباراة بالصعبة.

وأشار القادري إلى أن فريقه سيستعيد خدمات الفرنسي شيخ دياباتي، مع تواصل غياب أحمد مال الله وأحمد الشاجي وخالد عنبر للإصابة.