الذئاب والعميد.. لابديل عن «النصر»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - دبي - علي الظاهري

يدخل الفجيرة مباراته أمام العميد في العاشرة مساء اليوم وعينه على تحقيق النصر دون سواه وذلك من أجل التمسك بحظوظه في البقاء مع بقية فرق دوري الخليج العربي هذا الموسم وتجنب الهبوط المباشر لدوري الهواة.

على الطرف الآخر يتطلع فريق النصر إلى العودة من الساحل الشرقي بنقاط الفوز الثلاث على حساب الفجيرة سعياً إلى تعزيز مركزه التاسع نحو منطقة الوسط، وتشهد تشكيلة العميد عودة المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو بعد أن غاب في الجولات الـ 4 الماضية بداعي الإصابة، إضافة إلى عودة محمد العكبري الغائب عن المشاركة في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي بسبب الإصابة.

وتبدو معنويات رجال المدرب عبد الله مسفر عالية بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق على الظفرة بخماسية قبل أسبوع أحيت آمال الفريق بصورة كبيرة ووضعت الذئاب إلى جانب فريق الإمارات ولكليهما 18 نقطة مع تفوق الصقور بالمواجهات المباشرة، لذلك يسعى لاعبو الفجيرة إلى عدم التفريط في النقاط الست المتبقية من عمر المسابقة مع وجود مباراة أخرى في غاية الأهمية تجمع الفجيرة بفريق شباب الأهلي في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

دقائق حاسمة

بدوره أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة بأن الذئاب تنتظرهم 180 دقيقة حاسمة ومصيرية في إشارة للقاء اليوم وفي الجولة الأخيرة ضد شباب الأهلي، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع المباريات بالقطعة، مشدداً على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق حالياً وذلك في أعقاب الفوز العريض على الظفرة وهو الانتصار الذي أحيا آمال الذئاب في البقاء من جديد بدوري الأضواء، معرباً عن أمله في مواصلة اللاعبين ذات الأداء أمام النصر اليوم.

وأكد مسفر أن نجوم الفجيرة كلهم إصرار وعزيمة على تحقيق الفوز على العميد والذي سيأتي لملعب الذئاب من أجل تعويض خسارته أمام شباب الأهلي في الأسبوع الماضي لكننا عازمون على حرمانهم من تحقيق هدفهم ونسعى إلى نيل العلامة الكاملة والتي ستمنحنا جرعة جديدة للتمسك بالآمال، منوهاً بأنه ينتظر ردة فعل قوية من اللاعبين.

أداء جيد

ودعا مسفر لاعبي فريقه إلى ضرورة مواصلة الأداء بذات الرتم الذي كانوا عليه أمام الظفرة، لافتاً إلى أن هذا التألق لا بد وأن ينعكس على بقية مباريات الفجيرة، مشيراً إلى أنه سعيد بالظهور الجماعي للاعبين وبما قدمه المحترف الجزائري محمد بن يطو أمام الظفرة بعد أن تمكن من تسجيل «هاتريك» في مرمى الظفرة من أهداف الفريق الخمسة.

معسكر النصر

وفي معسكر العميد أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق النصر، أن مواجهة قوية تنتظر فريقه من جديد أمام الفجيرة، وقال إن الفريق يخوض آخر جولتين في هذه الفترة من الموسم التي تشهد صراعاً بين فرق تتنافس على اللقب وأخرى تتطلع إلى حجز مقاعد آسيوية فيما تبحث أندية أخرى عن طوق النجاة للبقاء في الدوري ومن بينهم فريق الفجيرة.

صفحة الهزيمة

وعن تأثير الخسارة الأخيرة للنصر أمام شباب الأهلي، قال زاناردي إن الفريق طوى صفحة الهزيمة والإخفاق في الجولة الماضية لن يؤثر سلباً على الفريق، حيث لا يوجد فريق بإمكانه الفوز في جميع المباريات، معرباً عن فخره وسعادته بالأداء المميز والروح القتالية لدى اللاعبين في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي رغم الخسارة والنقص العددي بإكمال المباراة بـ 9 لاعبين بسبب تلقي بطاقات ملونة غير مستحقة، إذ يعكس الأداء الراقي الصورة الحقيقية لشخصية «العميد» القوية.

وأوضح مدرب النصر، أن الأهم هو النظر إلى الأمام من أجل تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خاصة في ظل تواجد الإمكانيات عبر تواجد لاعبين من الطراز الرفيع إضافة إلى التسلح بالثقة العالية لتحقيق جميع الأهداف المرسومة.

ولفت زاناردي إلى أن الفجيرة المنتشي بخماسية في الجولة الماضية في شباك الظفرة دخل في حسابات معقدة من أجل البقاء مع الكبار في «الأضواء»، مشيراً إلى أن موقف الفريقين المتباين لن يخدم أي طرف على حساب الآخر، إذ يدخل النصر اللقاء بطموح الفوز متسلحاً بالثقة الكبيرة على ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الماضية.

وقال مدرب النصر إن الفريق يضم 25 لاعباً ولديه البدائل من أجل تعويض غياب أي لاعب ولو كان نيغيردو غير جاهز ثمة عناصر أخرى قادرة على تقديم أدوار اللاعب.

ثقة

مسعود سليمان: لا علاقة لنا بظروف الآخرين

أكد مسعود سليمان لاعب النصر، أن الفريق لا ينظر إلى ظروف أو موقف الفريق المنافس الذي يدخل اللقاء بطموح البقاء في دوري الخليج العربي، وقال: إن النصر دائماً بمن حضر مهما كانت الغيابات تبقى روح الفريق حاضرة وهي التي تحرك اللاعبين خاصة، مشيداً بعمل المدير الفني كايو زاناردي الذي نجح في تطوير أداء الفريق دفاعياً وهجومياً وخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين افتقدها الفريق في بداية الموسم.

وأضاف مسعود سليمان قائلاً: سنواصل العمل بروح الفريق الواحد، وسنبذل أقصى ما لدينا لإظهار روح التحدي والكفاح من أجل تحقيق الفوز في المواجهتين المقبلتين حتى نتمكن من إنهاء الموسم بصورة جيدة.

حذر

بن يطو: مباراة مصيرية والأخطاء ممنوعة

وصف هداف الفجيرة الجزائري محمد بن يطو مباراة اليوم بالمصيرية، وهي تمثل لهم أهمية كبيرة، حيث تجمعنا أمام فريق قوي ومتطور في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن رغبة الفوز ستكون حاضرة لكن لابد من التركيز.

وقال بن يطو: «علينا الحذر التام من قوة لاعبي النصر مع تجنب ارتكاب الأخطاء، مباراة الظفرة منحتنا الثقة ونحن كلاعبين نشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا».

وأعرب اللاعب الجزائري عن أمله في مواصلته في تسجيل الأهداف، والتي بالتأكيد تساعد الفريق في الظفر بالنقاط، مجدداً الدعوة لجمهور الفجيرة بضرورة التواجد اليوم ومؤازرة اللاعبين أمام النصر وخلال مواجهة شباب الأهلي المقبلة.