ملامح ربع نهائي سباعيات مكتوم بن راشد تتحدد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تتحدد اليوم ملامح الفرق المتأهلة للدور ربع نهائي عن المجموعتين الأولى والثانية في سباعيات «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية، المقامة حالياً في نسختها التاسعة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتمتد حتى 21 من الشهر الفضيل، وينافس على لقبها 19 فريقاً.

وتحمل المباريات الأربع عنوان ضمان التأهل للدور الربع نهائي، وتستهل المباريات في العاشرة مساءً بلقاءي المجموعة الثانية، وذلك حين يلتقي فريقا «شرطة دبي» مع «الكتلان»، وتقام في التوقيت ذاته لقاء «الروح الإيجابية» مع «محمد علي».

وبالصورة ذاتها، يحمل لقاءا المجموعة الأولى، اللذان سينطلقان في الحادية عشرة، شعار تأكيد المركز الثاني لفريق «فنادق الخوري» صاحب النقطة السادسة، حين يواجه «المقام» صاحب النقاط الأربع، على أن تتبع هذه المباراة بلقاء شرفي يجمع فريق «الفرسان» مع فريق «المرحوم عباس المعروف» الساعيين لتحقيق انتصارهما الأول في البطولة.

وشهدت البطولة أول من أمس مباريات الجولة الخامسة، والتي سجلت تحقيق فريق «فنادق الخوري» لانتصاره الثاني على التوالي، بفوزه على الفرسان «5-3»، قبل أن تسجل المجموعة الأولى ذاتها مواصلة «جوردن» نتائجه الإيجابية بفوزه على فريق «المرحوم عباس المعروف» بواقع «4-1»، وفي المجموعة الثانية حقق فريق شرطة دبي انتصاراً صريحاً على فريق «محمد علي» بثلاثة نظيفة، ولتختتم المباريات بضمان «الجوكر» تأهله للربع النهائي بفوزه الثالث على التوالي على حساب «الروح الإيجابية» «3-2».