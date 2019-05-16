«مكتب الأمين العام» يتأهل لنصف نهائي رمضانية منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تأهل فريق مكتب الأمين العام لكرة القدم لدور الأربعة من منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم المقامة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، والتي تلعب مبارياتها بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وجاء تأهله كأول فرق البطولة على حساب المجموعة الأولى بتعادله في ختام مبارياته في الدور التمهيدي، أول من أمس، مع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف لكل فريق رافعاً رصيده إلى 10 نقاط دون هزيمة، بينما أصبح رصيد فريق الهيئة 4 نقاط، وتبقت له مباراة واحدة أمام فريق شركة نادي سيتي غولف بعد غد السبت قبل ختام مباريات الدور التمهيدي، والتي ستحدد وصيف المجموعة المتأهل للدور النهائي.

وفي المباراة الثانية، استطاع فريق دائرة القضاء تحقيق أول فوز له في البطولة بفوزه على فريق شركة نادي سيتي غولف 10/‏2، ليضع فريق القضاء أول 3 نقاط في رصيده ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة (مؤقتاً) بعد فريقي مكتب الأمين العام المتصدر والمراسم الرئاسية الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والذي تبقت له مباراة أخيرة مع فريق دائرة القضاء، والتي تلعب بعد غد السبت.

يحتل صدارة قائمة الهدافين لاعب فريق مكتب الأمين العام أسامة الشعيبي برصيد 8 أهداف، وتقدم لاعب فريق دائرة القضاء أحمد مجدي للمركز الثاني برصيد 6 أهداف، وثالثاً لاعب مكتب الأمين العام عبد الواسع محمد المنصوري برصيد 5 أهداف.