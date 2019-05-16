نجوم العين والاتحاد الرياضي إلى نهائي بطولة خالد بن طناف

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تأهل نجوم العين والاتحاد الرياضي إلى نهائي النسخة الثالثة من بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية الذي يقام غداً على الملاعب الفرعية لنادي بني ياس التي احتضنت البطولة خلال الأيام الماضية وسط حضور جماهيري كبير.

وجاء تأهل نجوم العين بعد تغلبه على فريق الدكتور فراس لطب الأسنان 4-1 وفوز الاتحاد الرياضي على ناشيونال تيم 3-صفر بعد مواجهات ساخنة. وأعدت اللجنة المنظمة برنامجاً حافلاً لختام البطولة، حسب إفادات بخيت بن خالد بن طناف رئيس مبادرات خالد بن طناف، الذي أشار إلى إقامة مباراة خاصة بين أصحاب الهمم من الأبطال الذين شرفوا الوطن في الأولمبياد الخاص العالمي، إضافة إلى مشاركة فريق كبار السن الذي تم توجيه الدعوة له ليشكل حضوراً في الختام، مع تخصيص جوائز مالية لأصحاب الهمم وكبار السن.