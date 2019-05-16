رمضانية «الحزانة» تصل لمرحلة الثمانية الكبار

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

وصلت النسخة الرابعة من الدورة الرمضانية لكرة قدم الصالات، والتي تجري فعالياتها في صالة نادي الشارقة في «الحزانة»، إلى مراحل دور الثمانية الكبار، بضمان أربعة فرق أول من أمس حجز مقاعدها، وهي الحمرية وخورفكان وسبورت فور أول والبحري، بعد مواجهات قوية ومثيرة حبست الأنفاس حتى دقائقها الأخيرة.

وشهدت البطولة تميز الوافد الجديد فريق الوحدان، الذي يضم ثلاثة نجوم من أصحاب الاحتياجات السمعية، وكانوا على بعد خطوات من خطف إحدى بطاقات الثمانية الكبار، لكنهم نالوا التقدير والاحترام، رغم خروجهم من دور المجموعات، بعد تعادلهم مع فريق الحمرية بهدف لكل فريق، وهو التعادل الذي صعد بالحمرية إلى ربع النهائي.

وخاض المتصدر خورفكان بفارق الأهداف، مواجهة قوية مع نظيره السبورت، تعادل فيها الفريقات.

وخاضت فرق المجموعة الأولى فهود زعبيل و«المفاجأة»، نزالاً كروياً قوياً، فالفهود يبحث عن الفوز لضمان التأهل، والمفاجأة يخوض معركة البقاء، وجاء اللقاء ساخنا وفاز فهود زعبيل 3-1.

وختام مواجهات أول من أمس للترقي إلى ربع النهائي، كان مع البحري وإي جي 90، والذي حسمه فريق البحري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي ثلاثية رائعة حملت البحري إلى مرحلة الثمانية الكبار، مكرراً بها سيناريو النسخة الماضية، التي كان قريباً من لقبها، ليدخل البحري النسخة الحالية بتطلعات المنافسة مجدداً، للصعود إلى منصة التتويج.