افتتاح دورة التسامح الرياضية في العين اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، تقام الليلة بصالة استاد خليفة بن زايد في نادي العين، مراسم حفل الافتتاح الرسمي لدورة التسامح الرياضية، التي ستتواصل حتى 30 مايو الجاري، وتضم 5 بطولات رئيسية في كرة الطائرة والقدم صالات وسباقات الهجن والرماية ويد للسيدات.

وعقب حفل الافتتاح ستنطلق فعاليات الدورة رسمياً والتي تضم برنامجاً حافلاً، حيث تبدأ الليلة منافسات كرة الطائرة للرجال التي تتواصل حتى 20 مايو الجاري على نفس الصالة، فيما تنطلق الليلة أيضاً منافسات الرماية في نادي العين للفروسية والرماية والغولف وتتواصل حتى 29 مايو الجاري، وتقام بالتزامن مع نهاية كل أسبوع سباقات الهجن، وكرة اليد للسيدات بالفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري، على أن تقام منافسات كرة الصالات بالفترة من 21 إلى 30 من الشهر نفسه.