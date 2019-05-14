مدرب الجزيرة: نطمح إلى نهاية سعيدة أمام الظفرة

المصدر: أبوظبي: محمد محسن

قال الهولندي داميان هيرتوغ مدرب الفريق الأول لنادي الجزيرة إن فريقه يطمح إلى النهاية السعيدة أمام الظفرة حيث يحتضن استاد محمد بن زايد المباراة الاخيرة للفريق.

ويلتقي الفريقين "الأربعاء" في الجولة 25 للدوري، ويأتي الجزيرة في المركز الثالث 44 نقطة، بينما يحل الظفرة في الترتيب العاشر 28 نقطة.

وأوضح هيرتوغ بأن فريق سيواجه فريقاً قوياً لكنه على ثقة في قدرات لاعبيه بتحقيق الفوز، وجمع 6 نقاط في المباراتين المتبقيتين من عمر الدوري، وبهدف التقدم في الترتيب لحجز مقعد في دوري ابطال اسيا الموسم القادم.

وعن الغيابات قال يفتقد الجزيرة علي مبخوت للإيقاف ، وسيعود مبخوت في الجولة الاخيرة للدوري أمام النصر، وأحمد ربيع ومحمد جمال للإصابة، وربما تشهد المباراة عودة فارس جمعة وسالم العيدي بعد تماثلهما للشفاء.