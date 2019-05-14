كرونوسلاف: سنلعب أمام شباب الأهلي من أجل "السماوي" وليس الشارقة

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

قال الكرواتي كرونوسلاف جورديتش مدرب بني ياس أن لاعبيه سيلعبون أمام شباب الأهلي مساء الأربعاء المقبل في الجولة 25 من أجل مصلحة النادي فقط وليس الشارقة ، وذلك على خلفية إن فوز السماوي يتوج الشارقة مباشرة بلقب البطولة حتى حال تعثره أمام الوحدة في المباراة التي تجري في ذات التوقيت.

وقال كرونوسلاف : نحن من يمتلك القرار لكننا نلعب من أجل فريقنا فقط ، دائما نبحث عن الفوز وهذا ما سنفعله في مواجهة شباب الأهلي لكن فوزنا لن يكون سهلا لان المنافس فريق قوي يمتلك أكثر من 20 لاعبا مميزا ولديه خليط جيد من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة.

واستطرد المدرب الكرواتي وقال : بني ياس ايضا فريق مميز وقدم موسما حافلا بالبذل والعطاء وقادر على تحقيق الفوز على افضل المنافسين.

واشار كرونوسلاف الى نجاح فريقه في هزيمة شباب الأهلي خلال النصف الأول من الدوري ، ذاكرا ان منافسه لم يتغير كثيرا سوى من ناحية اكتساب الثقة التي جعلت نتائجه افضل ، مؤكدا جاهزية لاعبيه لتقديم مباراة جيدة وإضافة 3 نقاط إلى رصيد الفريق.