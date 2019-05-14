«رمضانية منصور بن زايد» تبارك الإنجاز

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

شهدت بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، المقامة بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، فرحة غامرة بالأمس، بين كافة الفرق المشاركة، عقب حصول فريق مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للعام الثاني على التوالي، حيث وجّه اللاعبون التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك النادي، متمنين مزيداً من الانتصارات والإنجازات خلال الفترة المقبلة للفريق العريق.

وفي منافسات البطولة، تأهل فريق مكتب الأمين العام لكرة القدم للدور الثاني، بفوزه أمس الأول على فريق المراسم الرئاسية 1/3، بعد أن جاءت المباراة من الفريقين المرشحين لبلوغ دور الأربعة من المجموعة الأولى قوية حافلة بالندية.

وبتأهل فريق مكتب الأمين العام، تشهد المباريات المتبقية من الدور التمهيدي نوعاً جديداً من الإثارة، لاحتلال المركز الثاني، لتحديد الفريق الوصيف الذي يرافق فريق مكتب الأمين العام، الذي حصد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، بينما بقي فريق المراسم الرئاسية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتبقت له مباراة واحدة مع فريق دائرة القضاء يوم السبت المقبل، بينما يخوض فريق مكتب الأمين العام مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي مع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الليلة، وقد سجل لمكتب الأمين العام هداف الفريق والبطولة، أسامة الشعيبي، وعبد الواسع محمد (هدفين)، ولفريق المراسم إيزيكيل.

وفي المباراة الثانية، استطاع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تحقيق فوزه الأول في منافسات المجموعة الأولى بفوزه على فريق دائرة القضاء 4/3، والتي تميزت بالحماس من الفريقين، خاصة فريق دائرة القضاء، الذي حاول تعويض خسارته الأولى أمام فريق مكتب الأمين العام، ليجدد أمل الانتقال للدور الثاني، إلا أن رغبة فريق الهيئة كانت أكبر، ليضع أول 3 نقاط في رصيده، ليعوض خسارته الأولى أمام المراسم الرئاسية، وقد سجل لفريق هيئة أبوظبي عبد الرحيم مازوز وزكريا البراري ويوسف أكيوض (هدفين)، ولفريق القضاء إبراهيم يوسف، تاكوي وعبد الله العامري.. وشهدت المباراة الثانية احتفالية الجميع بفوز فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

من جانب آخر، تستأنف مباريات اليوم الثلاثاء، بلقاء شركة نادي سيتي غولف مع فريق شركة دائرة القضاء، وفي المباراة الثانية يلعب فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مع فريق مكتب الأمين العام المتصدر.