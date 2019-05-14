«شرطة دبي» يستعيد التوازن في بطولة مكتوم بن راشد

المصدر: دبي - فايز بجبوج

استعاد حامل اللقب فريق «شرطة دبي» توازنه في بطولة سباعيات مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية، بعد أن تمكن أول من أمس من تحقيق انتصار مستحق على منافسه فريق «الروح الإيجابية» برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في ثاني جولات المجموعة الثانية من دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في نسختها التاسعة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتستضيفها ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود حتى 21 من الشهر الفضيل، وتشهد مشاركة 19 فريقاً.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة ذاتها، تحقيق الجوكر لانتصاره الثاني على التوالي بفوزه على الكتلان بنتيجة «3-2»، فيما شهدت مباراتا المجموعة الأولى، نجاح فريق «جوردن» في قلب تأخره وفرض التعادل على المقام بنتيجة «4-4»، قبل أن يحقق الخوري انتصاره الأول بفوزه على فريق المرحوم عباس معروف «2-1».

الترتيب

وبنتائج الجولة، عزز الجوكر صدارته لفرق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، فيما نجح شرطة دبي في فرض نفسه شريكاً على فريق محمد علي في وصافة فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وليتشارك الكتلان والروح الإيجابية المركز الأخير برصيد صفر نقطة.

ولحساب المجموعة الأولى، تشارك فريقا جوردن والمقام صدارتهما الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن فنادق الخوري، ويتشارك فريقا الفرسان والمرحوم عباس المعروف المركز الأخير برصيد صفر نقطة.

عودة

استعاد حامل اللقب فريق شرطة دبي عافيته عقب تحقيق انتصاره الأول بالفوز على الروح الإيجابية برباعية نظيفة، ليعوض بذلك خسارته في المباراة الافتتاحية أمام الجوكر بثلاثة أهداف دون رد، ونجح فريق شرطة دبي في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول حملت توقيع مهند الطاهر «هدفين» وسند علي، قبل أن يسجل أصحاب الضيافة هدفهم الرابع في الدقائق الأخيرة من المباراة عبر لاعبه محمد جمال.

فوز صعب

نجح فريق الجوكر من تلقي الهزيمة الأولى في البطولة، بعد أن نجح في قلب تأخره أمام الكتلان إلى فوز صعب بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وفرط الكتلان بفرصة تحقيق انتصاره الأول، بعد أن نجح لاعبوه في إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدفي حبيب يوسف ومحمد الحسين، وذلك بعد أن نجح الجوكر في العودة بالنتيجة خلال الشوط الثاني وتسجيل ثلاثة أهداف عبر كل من علي أحمد «هدفين» وهدف منصور عبد الله في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

طموح

من جهة أخرى أعرب أحمد علي الحمادي إداري فريق الجوكر عن سعادته بالبداية القوية التي قدمها الفريق والنجاح في تحقيق انتصارين متتاليين، وقال الحمادي إن: «النجاح في تخطي فريقين كبيرين بحجم شرطة دبي، والكتلان، واعتلاء فرق صدارة المجموعة، يعزز من عامل الثقة بالنفس أننا على الطريق الصحيح نحو تحقيق اللقب للمرة الأولى»، وأثنى الحمادي على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق نحو الفوز على الكتلان، مشيراً إلى أن المباراة كانت قوية للغاية، وأن الحسم جاء في الدقائق الأخيرة.

وأشاد مدرب فريق المقام محمد علي بالمستوى العام للمباراة، موضحاً أن النتيجة عادلة رغم تقدم فريقه بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، ونجاح فريق جوردن في العودة إلى التعادل، وعزى محمد علي في ذلك إلى افتقار فريقه إلى اللياقة البدنية والانسجام الذي تمتع به المنافس، حيث إن فريقه حديث التكوين، ولم يمض على تأسيسه سوى أسبوع واحد، وهو ما أثر على الفريق، ولكننا نأمل بالتأهل إلى الربع نهائي.