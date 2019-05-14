«صحة دبي» يعتلي القمة في كأس التسامح من بوابة «البلدية»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

اعتلى فريق صحة دبي قمة المجموعة الأولى في بطولة كأس التسامح الرمضانية التي تنظمها بلدية دبي للاعبي الرعيل الأول وبأعمار فوق 43 سنة يمثلون 8 فرق من دوائر ومؤسسات حكومة دبي تسعى جميعها للفوز بكأس النسخة الأولى للبطولة والمقامة على ملاعب نادي بلدية دبي بمنطقة القرهود لغاية 21 مارس الجاري.

وجاءت صدارة فريق صحة دبي عقب فوزه الصعب على فريق بلدية دبي بهدفين مقابل هدف ، وشهدت الجولة التي أقيمت أول من أمس فوز فريق التسامح برباعية مقابل هدف لفريق هيئة كهرباء ومياه دبي، في ختام المباراتين اللتين أدارهما الحكم علي مال الله.