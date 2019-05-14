العين يجدد عقد محمد أحمد 5 سنوات

المصدر: العين- طلحة عبد الله

أعلن نادي العين، تجديد عقد لاعبه الدولي محمد أحمد، لمدة 5 سنوات، ليصبح اللاعب الرابع الذي يتم التجديد له خلال أسبوع، بعد كل من الياباني شيوتاني، وخالد عيسى، وأحمد برمان.

وأكد محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، أن اللاعب بدأ مرحلة التأهيل، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم، ومن المقرر أن يكون جاهزاً للانتظام مع الفريق في بداية الاستعدادات للموسم الجديد، وأوضح أن العمل مستمر لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين على مستوى الأجانب والمواطنين، لتوفير المراكز التي يحتاجها الفريق خلال الموسم المقبل، ليعود «الزعيم» منافساً قوياً على الألقاب.

أعرب محمد أحمد، عن سعادته بالتجديد للعين، وأكد أنه يشعر مع زملائه بالفخر والاعتزاز للانتماء للعين، والكل يدرك أن الدفاع عن شعار العين، مسؤولية كبيرة، تتطلب جهوداً مضاعفة، وقال: بعد تجديد عقدي لخمس سنوات، أصبحت أمام تحدٍ جديد مع نفسي، وسأبذل قصارى جهودي من أجل تقديم الأفضل، ومنذ دخولي فترة الستة أشهر، تلقيت عدة عروض، ولكنني حسمت أمري بالاستمرار في العين، الذي حققت معه بطولات، وعشت فيه أجمل اللحظات.

وأشار إلى أنه جاهز للعودة للملاعب، ولكنه يفضل تكثيف برنامج التأهيل، من أجل عودة قوية. وأكد أن اختصاصي الجراحة في كرواتيا، أعرب عن ارتياحه لتقارير الفحوص الطبية، بعد العملية الجراحية وتجاوبي مع العلاج.