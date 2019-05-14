فوزان في «رمضانية الفرجان»

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تتواصل مساء اليوم مباريات النسخة الثامنة لبطولة «الفرجان» الرمضانية في سداسيات الصالات التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «عام التسامح» وذلك بمباراتين بين فريقي «كلنا خليفة» و«كرم البلوشي للنقليات» ثم أكاديمية نادي الإمارات وكوماندو وذلك وسط توقعات بمواجهات قوية بين الفرق المشاركة.

وشهدت البطولة أول من أمس فوز الشاهين للمقاولات البحرية على الريادة للعقارات 6-1، بينما حقق فريق علي موسى أكبر فوز في البطولة على حساب «راك» 12- 0 بعد مواجهة شهدت أفضلية كبيرة في شوطي المباراة، حيث شارك الحكم سعيد المنصوري بإدارة المباراتين.

وقال محسن ماضي، أمين سر البطولة إن النسخة الثامنة تشهد مشاركة 16 فريقاً في 4 مجموعات وسط إثارة كبيرة بسبب المنافسة القوية.