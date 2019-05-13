اروابارينا: مصير الدوري بيد الشارقة وننتظر تعثره

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رولفو اروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن مصير دوري الخليج العربي لكرة القدم، بيد الشارقة المتصدر الحالي للترتيب بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي في المركز الثاني، وذلك قبل لقاء فريقه وضيفه بني ياس بعد غد الأربعاء، على ملعب استاد شباب الأهلي بالعوير، ضمن الجولة 24 من المسابقة.

وقال: "لقب الدوري بيد الشارقة، وشباب الأهلي ينتظر تعثره، ونحن لدينا مباراة مهمة وصعبة في مواجهة بني ياس الفريق القوي الذي يملك لاعبين مميزين، ويقدم مستويات مقنعة، ويحقق نتائج طيبة خلال مشواره بالدوري، ولاعبوه ظهروا بصورة جيدة مكنته من الحصول على مركز جيد في ترتيب المسابقة".

وعن تحضيراته للقاء بني ياس، أوضح: "تحضيراتنا سارت بصورة جيدة في الفترة السابقة، وكان التركيز خلالها على الاستشفاء، والعمل يتواصل بجدية من أجل الفوز بآخر مباراتين لنا في الدوري، وللمحافظة على المركز الثاني الذي يحتله الفريق حالياً، وسنكون بعدها في انتظار نتائج بقية الفرق في المباريات المقبلة، وفي مقدمتها الشارقة".

وعن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، قال أروابارينا: "الشارقة يتفوق علينا بثلاث نقاط، ولديه أفضلية المواجهات المباشرة، ومن جانبنا كل التركيز منصب حالياً على الفريق وتجهيز اللاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات، حتى نبقى في قلب المنافسة إلى نهاية البطولة".

وحول شعوره على فقدان عدد من النقاط الهامة كانت كافية بتتويج شباب الأهلي بطلاً للدوري، قال: "قدمنا مباريات جيدة خلال البطولة، وخسرنا في بعض المواجهات رغم الأفضلية، ولكني لم أندم على أي خسارة في الدوري لأن هذه هي طبيعة كرة القدم، والمهم عندي هو أن يستمر تركيز اللاعبين، وأن يتواصل العمل حتى آخر مباراة في البطولة".