عبدالله حسن أول مواطن يُحاضر لمدربي البرازيل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بدعوة من الأكاديمية البرازيلية للتدريب التابعة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم يُغادر يوم غد الثلاثاء إلى مدينة ساو باولو البرازيلية المحاضر الوطني والآسيوي عبدالله حسن مدير قسم التدريب باتحاد الإمارات لكرة القدم وذلك للمشاركة في الدورة التدريبية لنيل الرخصة A التي ينظمها اتحاد السيليساو بمشاركة مجموعة كبيرة من المدربين البرازيليين ودول امريكا الجنوبية، كأول محاضر وطني يحاضر لمدربي السامبا .

وسيقدم عبدالله حسن خلال الدورة محاضرة حول تأثير المدربين من المدرسة البرازيلية في تطوير كرة القدم الإماراتية والآسيوية إلى جانب مناقشة مناهج التدريب في البرازيل وبحث سبل تبادل الخبرات في مناهج الدورات التدريبية للفئات المختلفة بين الاتحادين البرازيلي والإماراتي وفق قواعد وشروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالإضافة إلى إدارته لورشة عمل حول المتطلبات الحديثة للمدربين البرازيليين للعمل في الاتحادات الوطنية الآسيوية .



ويعتبر عبدالله حسن هو أول محاضر إماراتي وآسيوي يتواجد في البرازيل لتقديم محاضرات في دورات المدربين لنيل الرخصة A التي تعتبر من أهم الدورات المصنفة بالبرازيل، حيث تؤهل حاملها للعمل في الأندية البرازيلية المحترفة .

وشارك عبدالله حسن في العديد من المؤتمرات والورش الفنية المتخصصة آخرها المؤتمر الثالث لإعداد محاضري المدربين الآسيويين ومؤتمر المدراء الفنيين ومدربي المنتخبات الآسيوية لتحليل مباريات نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 إلى جانب اختياره عضواً في مجموعة الدراسات الفنية للعديد من البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي والآسيوي لكرة القدم .