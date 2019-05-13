الجولة 25 للدوري الأربعاء والخميس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت لجنة دوري المحترفين تعديل مواعيد مباريات الجولة 25 من بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم لتقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بدلاً من إقامة كل المباريات في يوم واحد. ويلتقي يوم الأربعاء، الشارقة مع الوحدة، وشباب الأهلي مع بني ياس، والعين مع الوصل، والجزيرة مع الظفرة.

وتتواصل مباريات الجولة يوم الخميس المقبل بثلاث مباريات، ويلعب الفجيرة مع النصر، وعجمان مع الإمارات، واتحاد كلباء مع دبا. وتقام مباريات الجولة 25 من بطولة تحت 21 عاما في اليوم التالي لمباريات الفريق الأول في نفس التوقيت المحدد سابقاً.