أشبال «السماوي» أبطال تحت 14 سنة لكرة القدم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

توج فريق بني ياس بلقب كرة القدم للأشبال تحت 14 سنة ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في نسختها الثالثة والعشرين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتستمر فعالياتها حتى 28 مايو الجاري. ونجح فريق بني ياس في التحليق بلقب كرة القدم للأشبال بعد تصدره البطولة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، وجاء في المركز الثاني فريق مجلس أبوظبي الرياضي، فيما حل ثالثاً فريق أكاديمية شتوتغارت، وفي المركز الرابع والأخير فريق الأكاديمية الفرنسية.

حضر ختام منافسات البطولة ومراسم التتويج محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبد الله إبراهيم رئيس لجنة الإعلام الرياضي، بالإضافة إلى جمهور غفير حرص على التواجد وتشجيع اللاعبين.

فوز

وفي منافسات بطولة كرة القدم للناشئين تحت 16 سنة واصل فريق بني ياس أيضاً تألقه في البطولة وحقق فوزه الثاني على التوالي بعدما اكتسح فريق ريال مدريد بتسعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة التي أقيمت مساء أول من أمس، إذ حقق السماوي العلامة الكاملة بحصد 6 نقاط من مباراتين، فيما سجل فريق أكاديمية شتوتغارت 1 فوزاً هو الأول له في البطولة على حساب الأكاديمية الفرنسية بهدفين مقابل هدف.

وتستكمل مباريات بطولة الناشئين تحت 16 سنة الخميس المقبل، حيث تشهد الجولة الرابعة 3 مواجهات تجمع الأولى بين مجلس أبوظبي الرياضي وريال مدريد، ويلعب فريق شتوتغارت 1 مع بني ياس، أما المواجهة الثالثة فتجمع بين شتوتغارت 2 والأكاديمية الفرنسية.

رعاية

من جهته، ثمن محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، الرعاية الكريمة والدعم والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لبطولة زايد الرياضية، مؤكداً أن رعاية سموه المستمرة للبطولة كانت وراء النجاحات التي حققتها على مدار سنوات طويلة، أصبحت خلالها البطولة علامة فارقة، والأبرز بين الفعاليات والمهرجانات الرياضية الكبرى في شهر رمضان المبارك

ملاكمة

على جانب آخر، افتتحت مساء أول من أمس بالخيمة الرياضية بنادي الضباط منافسات بطولة الملاكمة المقامة ضمن بطولة زايد الرمضانية والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة وسط منافسات ساخنة في مباريات الأدوار التمهيدية بمشاركة 60 ملاكماً يمثلون 12 نادياً محلياً بالإضافة إلى منتخب البحرين وناد من الكويت، تحت مظلة اتحاد الملاكمة.

حضر انطلاقة البطولة أنس ناصر العتيبة رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للملاكمة، ومحمد بوخاطر نائب رئيس الاتحاد وعبدالله الزعابي عضو مجلس الإدارة وسلطان المحرمي رئيس اللجنة الفنية.