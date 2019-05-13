فهد عبدالله: سعداء بأجواء ودية مصر والسودان في الرمس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، أن النجاح اللافت والكبير لفعاليات المباراة الودية بين قدامى السودان ومصر في نادي الرمس، يؤكد القيمة الكبيرة للفريقين الشقيقين بوجود أفضل اللاعبين الذين كان لهم الدور المؤثر في إثراء الحركة الرياضية من خلال النتائج الإيجابية في المناسبات الرياضية المختلفة.

وقدم فهد عبدالله الشكر والتقدير، إلى الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي لحرصه على حضور المباراة الاستعراضية لدعم نجاح الحدث الرياضي، موضحاً أن وجوده كان إضافة جميلة في أمسية كبيرة بكل الزخم الذي أحاط بها وخصوصاً الحضور الجماهيري المتميز، ولا سيما أن نادي الرمس يسعى في جميع الأوقات والمناسبات لتقديم المبادرات النوعية وغير المسبوقة في المجال الرياضي انطلاقاً من رؤيته لكل ما يثري الساحة الرياضية.

وأضاف: الحرص على المشاركة في المباراة الاستعراضية من الثلاثي المصري عبدالحليم علي ومحمد كمونة وأحمد صالح، وثنائي السودان فيصل العجب ومهند الطاهر من العوامل المهمة التي مهدت الطريقة للصورة الرائعة .