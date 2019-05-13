«الحبتور» يتألق في «سباعيات مكتوم بن راشد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تألق الوافد الجديد فريق «خلف الحبتور» في ظهوره الأول بسباعيات «مكتوم بن راشد» ونجح في الفوز أول من أمس على فريق «نيس إف سي» بهدفين مقابل لا شيء وذلك في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، من البطولة المقامة في نسختها التاسعة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، وتمتد حتى 21 من الشهر الفضيل، وتحظى بدعمٍ ورعاية من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتشهد مشاركة 19 فريقاً.

كما سجلت الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها، مواصلة سطوع نجم الوافدين الجدد، عقب فوز فريق «السيلساو» على «الاتحاد الرياضي» بطل نسختي 2013 و2014 وذلك بنتيجة هدف من دون رد.

وهيمنت نتيجة الهدفين مقابل هدف واحد على لقاءي افتتاح المجموعة الرابعة، والتي شهدت فوز أصباغ ناشيونال على فريق «مركز هانوفر الطبي»، وتخطي الإمبراطور عقبة دناتا بذات النتيجة.

مشاركة

من جانبه، أثنى الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، على استمرارية البطولة لعامها التاسع على التوالي، مؤكداً أهميتها كفعالية رياضية تحمل روح الشهر الفضيل، وقال الحساني: الحرص الدائم لفريق الاتحاد الرياضي للجامعات للمشاركة في هذه البطولة، يعود للمستويات التنافسية العالية التي تشهدها في كل عام، فعلى الرغم من غيابنا في نسخة العام الماضي لعدم الاستعداد الكامل للمشاركة، إلا أننا كنا أكثر حرصاً هذا العام على الإعداد مبكراً بطموح المشاركة واستعادة اللقب الذي سبق أن حققناه في نسختي 2013 و2014.

وأضاف: لم نوفق في استغلال العديد من الفرص في مباراتنا الافتتاحية، وخصوصاً أن المباريات الأولى عادة ما تحمل حساسية خاصة، ونحن عازمون على تصحيح الأخطاء قبل مواجهتنا المقبلة.

كما توجه بالشكر إلى راعي الحدث الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، على استمرارية البطولة التي نجحت على مدار السنوات الماضية في حجز مكانٍ لها كأفضل البطولات الرمضانية، مثمناً جهود اللجنة المنظمة العليا، في سعيها الدؤوب للحفاظ على المكاسب والنجاحات.

فرصة

من جانبه، أعرب أحمد عمر مدرب فريق خلف الحبتور، عن سعادته بتحقيق فريق الفوز في ظهوره الأول تاريخياً في البطولة، وقال: السمعة العطرة التي تتمتع بها سباعيات «مكتوم بن راشد» الرمضانية، كانت وراء حرصنا على التواجد في النسخة التاسعة، وتسجيل مشاركتنا الأولى في البطولة، ونحن سعداء لأن نحقق الفوز في مباراتنا الأولى التي جاءت أمام فريق يضم نخبة من نجوم الجاليات في الدولة.

تقتصر مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعتين الثالثة والرابعة، على ثلاث مباريات، إذ يلتقي اليوم في العاشرة فريقا مركز هانوفر الطبي والإمبراطور في مواجهة تقام لحساب المجموعة الرابعة.