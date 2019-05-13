دور الأربعة لـ«رمضانية منصور بن زايد» يتحدد الليلة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأت ملامح التأهل للدور الثاني بشأن فرق المجموعة الثانية لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، المقامة بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، والتي شهدت مساء أول من أمس فوز فريق مدارس الإمارات الوطنية (حامل اللقب) على فريق شركة طيران الاتحاد 3/صفر ليرفع فريق مدارس الإمارات رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة التي يأمل من خلالها بلوغ دور الأربعة سعيا للاحتفاظ بلقب البطولة التي كشفت عن مستويات قوية، وبخسارته الثانية يبقى طيران الاتحاد بدون رصيد.

وفي المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة استطاع فريق مكتب البعثات وضع أول 3 نقاط في رصيده بفوزه على فريق صندوق أبوظبي للتنمية في ظهوره الأول في تصفيات البطولة بنتيجة 1/5، ليعوض خسارته الأولى في البطولة أمام فريق مدارس الإمارات المتصدر، وقد سجل لفريق مكتب البعثات جمعة خصيب وعبد العزيز العنزي وياسين نجيمة 3 أهداف (هاتريك) وسجل هدف التنمية رازفان جبريل من ركلة جزاء.

وتستأنف مباريات البطولة في العاشرة من مساء اليوم الاثنين بمباراتين ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي ستحدد بشكل كبير ملامح التأهل لدور الأربعة الذي تبدأ مبارياته الثلاثاء المقبل، وتبدأ جولة الليلة بلقاء يجمع بين فريقي شركة قصر الإمارات مع صندوق أبوظبي للتنمية والتي يدخلها فريق القصر برصيد 3 نقاط ويتطلع للفوز ليقترب من التأهل، فيما يسعى فريق التنمية لتعويض خسارته الماضية ليبقي في صلب المنافسة.. وفي المباراة الثانية يتقابل مكتب البعثات برصيد 3 نقاط مع فريق شركة طيران الاتحاد بدون رصيد.

من جهته، قال لاحج حبوش لاعب فريق مكتب البعثات، إن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم لهذا الموسم تكتسب أهمية رياضية ومجتمعية خلال ليالي الشهر الفضيل بهدف اكتساب صداقات جديدة، والمحافظة على اللياقة البدنية، وقد جاءت تلك النسخة في ثوبها الجديد تحت رعاية كريمة واهتمام كبير يعكس جهود اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، وحرص إدارات الفرق المشاركة على إنجاح البطولة.