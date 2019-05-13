تيغالي: والدي يشكرني لأني جعلت اسم العائلة مشهوراً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الأرجنتيني سيباستيان تيغالي مهاجم وهداف الوحدة، أنه منذ حضوره إلى الإمارات قبل 6 سنوات، لم يكن يتوقع أن يصل إلى ما حققه من أرقام قياسية، ووصوله إلى وصافة أفضل هدافي الدوري الإماراتي عبر تاريخه، مشيراً إلى أنه يأمل تجاوز رقم فهد خميس صاحب المركز الأول في القائمة في الموسم المقبل، وأن الأمر ليس مستبعداً في حالة استمر على نفس المعدل التهديفي.

وتابع: «والدي يقول لي شكراً، لأنني جعلت اسم العائلة مشهوراً، ووضعته ضمن تاريخ الكرة الإماراتية، وهو أمر رائع، خاصة أنني عندما انتقلت للعب في الإمارات، توقعت المكوث هنا أطول فترة ممكنة، وحلمت بتسجيل الأهداف، ولكني لم أكن أفكر على الإطلاق أن أكون أفضل هداف».

وخطف تيغالي الأضواء في مباراة الوحدة وعجمان، مساء أول من أمس، التي انتهت لمصلحة العنابي 3 - 1 ، حين سجل «هاتريك»، جعله ينفرد بالمركز الثاني في قائمة أعظم هدافي الدوري الإماراتي عبر التاريخ، خلف فهد خميس 165 هدفاً، متجاوزاً علي مبخوت ومحمد عمر، بالإضافة إلى انفراده بصدارة هدافي دوري الخليج العربي هذا الموسم، بتسجيله 25 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه علي مبخوت.

وأعرب تيغالي عن سعادته بوصوله لهذا الرقم الجديد، وإحرازه 135 هدفاً، كثاني أعظم هدافي الدوري الإماراتي، وقال : «عندما انضممت لنادي الوحدة، توقعت إحراز الأهداف ، ولكني لم أتوقع أن أصل لكل هذه الأرقام خلال 6 سنوات فقط، خاصة أني أبلغ من العمر 34 سنة، وهناك لاعبون عندما يصلون لهذا العمر، يعتزلون الكرة، ولكني ما زلت في قمة العطاء، وعلى الطريق الصحيح، وأتمنى أن أواصل على نفس المنوال».

وأضاف: «الفارق مع فهد خميس أصبح 30 هدفاً، وربما أصل لرقمه، وأصبح أفضل هداف في تاريخ دوري الإمارات، ولم لا».

غضب

من جهته، أبدى تين كات مدرب الوحدة، غضبه من أداء فريقه ، رغم الفوز، معتبراً أنها المباراة الأسوأ له منذ توليه تدريب فريق الوحدة.من جهة ثانية، قال أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان إنه ينتظر الجلوس مع إدارة النادي لتحديد مصير بعض اللاعبين وذلك بعد نهاية الموسم مباشرة.

روعة

أوضح تيغالي، أنه سيكون أمراً في غاية الروعة، أن يتوج بلقب هداف الدوري للمرة الثانية في تاريخه، معلقاً على إمكانية تحقيق المزيد في الموسم المقبل مع الوحدة، موضحاً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، دون أن يستبعد إمكانية تجديده.