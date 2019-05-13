«الإمبراطور» إلى ربع نهائي «العربي» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

تتواصل مساء اليوم مباريات بطولة النادي العربي الرمضانية لكرة القدم، وسط أجواء مثيرة من المنافسة بين الفرق الساعية لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، وذلك بإقامة مباراتين بين شباب أم القيوين والريدز ثم بوكا وغودز تايم.وشهدت البطولة أول من أمس، تأهل فريق الإمبراطور إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الرابعة، وذلك إثر فوزه الثاني في المسابقة على حساب غودز تايم 5-3، حيث أحرز له منير عثمان وحبيب غلوم وعبد الرحمن حنيف.

بينما حملت ثنائية غودز توقيع اللاعب غودز تايمو، في حين ذهبت جائزة أفضل حارس إلى عبد الله أحمد حسن من الإمبراطور. كما تغلب ريدز الشارقة على الكاتلان 3-2، فيما نال ثنائية الكاتلان فهد علي بلال، ليودع الأخير البطولة من الدور الأول.