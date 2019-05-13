4 مباريات في بطولة «خالد بن طناف» اليوم

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

تقام مساء اليوم الإثنين 4 مباريات في مرحلة ثمن النهائي من بطولة خالد بن طناف الرمضانية في نسختها الثالثة والتي تحتضنها ملاعب نادي بني ياس الفرعية وسط حضور جماهيري كبير بمشاركة عدد من أبرز نجوم كرة القدم بقيادة عبدالرحيم جمعة وصالح المنهالي وحميد فاخر، إضافة إلى ياسر مطر وغيرهم من اللاعبين الذين ساهموا في رفع المستوى الفني للبطولة التي حققت شهرة واسعة بعد نجاحها الكبير في السنوات الماضية ونتيجة الاهتمام الذي تحظى به.

ويلتقى اليوم الإثنين، ناشيونال تيم ضد يونيل للدعاية، تليها مواجهة مركز السعادة تسهيل والاتحاد الرياضي، ثم يواجه مركز الدكتور فراس لطب الأسنان تحدي فريق نيوكاسل الطبي، ويلتقي في ختام مواجهات هذه المرحلة نجوم العين وسيوف العاصمة.