بطولة بن حم تنطلق تحت شعار «التسامح يجمعنا»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

افتتح الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، بطولة بن حم الرمضانية لكرة القدم التي تقام تحت شعار (التسامح يجمعنا)، وتجرى مباريات البطولة على ملعب بن حم وبمشاركة 100 لاعب.

حضر الافتتاح الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب رئيس منظمة إمسام في الأمم المتحدة، ومجموعة من المسؤولين عن النشاط الرياضي بمدينة العين وبعض الشخصيات العامة وعدد كبير من الجمهور.

استهل الافتتاح بالسلام الوطني، تلته آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم عرض لسلاح الشيش قدمه فريق نادي العين. من جانبه، توجه ابن حم، بالشكر للمشاركين وقال: احتفال رياضي يجمع أبناء مدينة العين والمقيمين فيها، مشيراً إلى أن شعار هذه البطولة هو (التسامح يجمعنا)، الإمارات وطن نهجه قيم التسامح والأخلاق.