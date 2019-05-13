علي صالح: نعد جمهور الوصل بالمنافسة على البطولات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد علي صالح المهاجم الشاب في صفوف الوصل أن فريقه ظهر بمستوى طيب في مباراته ضد الشارقة متصدر الدوري، ونجح في إلحاق الهزيمة الأولى به، وحقق هدفه بقنص النقاط الثلاث بعد أن أحرز ثلاثة أهداف في المباراة. وقال: «المناوشات التي قد تقع بين بعض اللاعبين أثناء اللعب أمر طبيعي، وأحمد الله أنني تمكنت من تسجيل هدف من أهداف المباراة الثلاثة».

وفي رده على سؤال عن ما الذي يعد به الجمهور، قال مهاجم الوصل علي صالح: «نعد جمهور الذهب بأننا سنكون أفضل في الموسم المقبل، وأن نستمر في تقديم الأداء نفسه، وأن نضاعف الجهد وأن ننافس على البطولات».

واختتم علي صالح حديثه بالقول: «نتطلع إلى الاستمرار على هذا الأداء وأن نجمع المزيد من النقاط بغية الارتقاء أكثر في الترتيب ».