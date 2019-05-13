عادل الحوسني: لم نخسر الدوري واللقب لا يزال في الميدان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عادل الحوسني حارس مرمى فريق الشارقة أن فريقه لم يحالفه التوفيق في الشوط الأول ولم يقدم المستوى المطلوب، لكنه عاد في الحصة الثانية وقدم مستويات طيبة لكن لم يكتب له التوفيق، وهذا هو حال كرة القدم.

وقال: «لا تزال الكرة في الملعب والدوري لم ينتهِ، ومن الممكن أن تظل المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة وهذا أمر طبيعي»، مشيراً إلى أن الوصل كان يتطلع إلى تحقيق الفوز وقنص النقاط الثلاث، وهذا أمر مشروع كذلك الشارقة كان يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية التي يحققها هذا الموسم في مشواره نحو اللقب، وفي النهاية فإن الدوري لم ينته بعد.

وأضاف حارس الشارقة: «هناك بالتأكيد غيابات سنعاني منها لكن البركة في الشباب الموجودين».