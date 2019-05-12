تعديلات على مواعيد مباريات الجولة 25 من دوري الخليج العربي

المصدر: محمد محسن

قررت لجنة دوري المحترفين تعديل مواعيد مباريات الجولة 25 من بطولة دوري الخليج العربي لتقام على مدار يومي 15 و 16 مايو الجاري، وذلك حرصاً على إرساء مبدأ العدالة والتكافؤ في الفرص بين الفرق المنافسة سواء على اللقب أو البقاء، كما ستتيح برمجة الجولة على مدار يومين الفرصة للجماهير لمتابعة أكبر عدد من المباريات.



تقام مباريات الجولة 25 في العاشرة مساء الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري، بلقاء الشارقة والوحدة على استاد خالد بن محمد، فيما يستضيف شباب الأهلي فريق بني ياس على استاد شباب الأهلي بالعوير، ويحل الوصل ضيفا على العين في استاد هزاع بن زايد، ثم الجزيرة والظفرة على استاد محمد بن زايد.



وتتواصل مباريات الجولة 25 في العاشرة مساء الخميس 16 مايو بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف الفجيرة فريق النصر على استاد الفجيرة، ويواجه عجمان فريق الإمارات على استاد راشد بن سعيد، ثم يلتقي اتحاد كلباء ودبا على استاد نادي اتحاد كلباء.

هذا وستقام مباريات الجولة 25 من بطولة دوري الخليج العربي تحت 21 عاما في اليوم التالي لمباريات الفريق الأول في نفس التوقيت المحدد سابقاً بجدول المسابقة.