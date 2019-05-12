جمهور العين سعيد بقرار تجديد التعاقدات

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قابلت جماهير نادي العين، قرار تجديد التعاقد مع الحارس الدولي خالد عيسى وزميله لاعب متوسط الميدان أحمد برمان وقبلهما الياباني شيوتاني، بارتياح بالغ، واعتبرت أن الخطوة بمثابة بطولة للعين في هذا الموسم، بعد خروجه من المنافسة على جميع المنافسات، وأن الخطوة تأخرت لكنها جاءت أخيراً، وطالبت مجلس إدارة شركة الكرة بمتابعة العمل الجاد، من أجل تدعيم صفوف الفريق وتنظيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل، بعد أن اعتبرت هذا الموسم للنسيان، وأكدت أن الزعيم قادر على العودة القوية لمواصلة حصد الألقاب والبطولات على المستوى الداخلي والخارجي.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي العين، قال محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، إن معظم اللاعبين مستمرون مع الفريق، وحتى اللحظة لا يوجد أي لاعب أبدى رفضه فكرة الاستمرار مع العين، مشيراً إلى أن اللاعب عامر عبد الرحمن على سبيل المثال لديه ظروف خاصة ونسعى إلى استمراره، والتمسك به لأنه إحدى الأوراق المهمة ولكن في عالم الاحتراف تبقى الرغبة مهمة جداً في تحديد اتجاه لاعب كرة القدم إلى جانب التوافق ما بين الأطراف المعنية في المصالح وإن لم يحدث توافق فإن العين على مر تاريخه لن يتوقف بالتأكيد على لاعب أو مدرب، وبقية اللاعبين مستمرون.

سعادة

وعبر الحارس الدولي عن سعادته البالغة بالتجديد مع العين لخمسة مواسم مقبلة، لافتاً إلى أنه يعتبر نفسه محظوظاً بارتداء الشعار البنفسجي والدفاع عن كيانه، وأكد أن فكرة الانتقال لأي ناد آخر لم تكن واردة في قائمة اختياراته، وكان دائماً يؤكد أن الأولوية للعين، وأوضح أنه يرحب بفكرة الانتقال لأوربا إذا كان هناك عرض جاد وحقيقي، مشيراً إلى أن نادي العين في ظل قيادة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، أكثر حرصاً على تجسيد المفاهيم الاحترافية في التعامل مع كل منتسب للعين.

وأرجع عيسى تأخر الإعلان عن تجديد تعاقده مع العين إلى كثرة الضغوط المرتبطة بالتزامات الفريق في هذا الموسم، ما كان له الأثر في التأخير حتى جاء الوقت المناسب لاكتمال كل الإجراءات المرتبطة بالإعلان عن تجديد التعاقد، وأكد أن أسعد لحظاته مع العين كانت خلال كأس العالم للأندية الإمارات 2018، والتفاف الجميع حول ممثل الوطن الذي كانت مهمته الدفاع عن اسم وسمعة كرة الإمارات في أهم محفل عالمي على مستوى الأندية.

جهود

بدوره أكد أحمد برمان، أنه سيبذل قصارى جهوده من أجل تقديم أفضل ما لديه للعين في المرحلة المقبلة، وقال: نشعر بالمسؤولية، ونحن مطالبون في الموسم المقبل بالظهور القوي حتى يتمكن «الزعيم» من استعادة مكانته الطبيعية باعتلاء منصات التتويج.موضحاً أن تراجع المستوى أمر طبيعي في عالم كرة القدم، ولكن الأندية الكبيرة تمتلك الأدوات الكاملة والإمكانات المطلوبة لاستعادة توازنها سريعاً، وأكد أن مشاركة العين في كأس العالم للأندية الإمارات 2018 مثلت بالنسبة لي مرحلة مهمة في مشواري الكروي واستفدت منها كثيراً وبرغم ضغط المباريات في تلك الفترة إلا أن المكاسب التي خرجنا بها كانت عديدة على الصعيد الفني والبدني والذهني.

شكر

وجه أحمد برمان شكره لجمهور العين وقال: أشكر الجماهير العيناوية، من القلب على الدعم المتواصل والمساندة القوية لشخصي وزملائي بالفريق بصورة دائمة الأمر الذي يعزز من طموحاتنا الكبيرة، ونحن ندرك جيداً أن الاعتذار لجماهير العين يجب ألا يكون مجرد كلام بل بالأفعال من خلال الأداء المشرف وحصد النتائج القوية التي تقودنا لحصد الألقاب ونسأل الله العلي القدير السداد والنجاح والتوفيق.