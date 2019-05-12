إعلان القوائم النهائية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي لثماني فئات مختلفة تعتمد على التصويت، وذلك بعد انتهاء مدة التصويت التي بدأت في الخامس من مايو الجاري، وانتهت في العاشر منه، على الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة، بمشاركة ممثلي الأندية (كابتن ومدرب الفريق)، الإعلام والجماهير.

وبحسب النتائج النهائية لقائمة المرشحين في الفئات الخمس، يتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي)، كل من: علي مبخوت وخلفان مبارك من الجزيرة، وأحمد خليل من شباب الأهلي، فيما انحصرت المنافسة في جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي)، بين: إيغور كورونادو وويلتون سوارس من الشارقة، وسيباستيان تاغليبو من الوحدة.

أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها كل من: عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، وأيمن الرمادي مدرب عجمان.

وفي جائزة الفتى الذهبي (أفضل لاعب واعد من مواليد 1998 فما فوق)، ضمت القائمة النهائية كلاً من: علي صالح من الوصل، خليفة الحمادي من الجزيرة، ومحمد خلفان من العين. فيما تأهل للمرحلة النهائية في جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، كل من: خالد عيسى من العين، محمد الشامسي من الوحدة وعادل الحوسني من الشارقة.

أما جائزة أفضـــل منصة رقمية رياضية، فقد ترشح للــمرحلة النهائية، كل من سبورت فور أوول، حدث الرياضة، ويلا سيلفي، بعد حــــصولهم على أكبر عدد من النقاط من مرحلتي التقييم ثم التصويت.