22 هدفاً في افتتاح «بطولة مكتوم بن راشد الرمضانية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شهدت الجولة الافتتاحية من سباعيات مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية غزارة بالأهداف، بتسجيل 22 هدفاً على مدار المباريات الأربع للجولة، ولحساب المجموعتين الأولى والثانية، وذلك في المباريات التي أقيمت أول من أمس في انطلاق النسخة التاسعة من البطولة المقامة حتى 21 من شهر رمضان المبارك على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود.

وجاءت أولى المفاجآت مع فريق الجوكر الذي نجح في إلحاق الهزيمة بحامل لقب النسختين الأخيرتين فريق «شرطة دبي» بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت لحساب المجموعة الثانية، قبل أن تشهد المجموعة ذاتها تحقيق «المقام» لانتصار عريض على الفرسان بنتيجة 6-2، ولتعاود النتيجة ذاتها الظهور في افتتاح المجموعة الثانية بفوز «جوردن» على فنادق الخوري، وليسدل الستار بفوز صعب لفريق محمد علي على الكتلان بنتيجة 2-1.

حفل مبسط

وجاء افتتاح النسخة التاسعة مبسطاً، وبحضور مسؤولي اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعدد من كبار الضيوف ونجوم الكرة الإماراتية السابقين والعديد من المهتمين بهذا الحدث الرياضي الكبير، حيث حرص أعضاء اللجنة المنظمة على مصافحة لاعبي فريقي الافتتاح والحكام والتقاط الصور معهم ومن ثم افتتاح البطولة بضربة البداية بين فريق فنادق الخوري وجوردان.

4 دقائق

انتظر الوافد الجديد فريق جوردن الدقائق الأربع الأخيرة من عمر لقائه مع منافسه فنادق الخوري، قبل أن يمطر شباك منافسه بأربعة أهداف متتالية كانت كفيلة بمنح «جوردن» بتحقيق انتصار عريض بواقع 6-2.

وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، عبر هدفي سيف الرميثي لصالح فنادق الخوري، وخليفة عبدالله وحسن إبراهيم لصالح جوردن، إلا أن لاعبي جوردن انتظروا حتى الدقائق الأخيرة لتحقيق انتصارهم، بتسجيل لاعبيه أربعة أهداف بواسطة جاسم أحمد، وجاسم عبدالله، وعبدالله موسى، وخليفة عبدالله.

وفي سيناريو مشابه، ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، نجح فريق المقام في قلب تأخره أمام منافسه الفرسان، إلى فوز مستحق بواقع ستة أهداف لهدفين.

وفرط الفرسان بفرصة تقدمه المبكر بهدفين دون رد مع الوافد الجديد فرق المقام، بعد أن نجح الأخير في إنهاء الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف جديدة في الشوط الثاني.

مفاجأة

عرف فريق الجوكر كيفية إلحاق الهزيمة بحامل اللقب فريق شرطة دبي.

وجاء أول أهداف الجوكر في الدقيقة الخامسة عبر لاعبه صالح خلفان، قبل أن يعاود اللاعب ذاته زيارة الشباك في انطلاق الشوط الثاني، وفي الدقيقة 24 سجل الجوكر الهدف الثالث بتسديدة قوية للاعبه خليفة إبراهيم.

واستعان فريق محمد علي بخبرات لاعبي الأندية، لتحقيق انتصاره على منافسه الكتلان بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة مثلت قمة المجموعة الثانية.

واستطاع الكتلان في افتتاح التسجيل بصورة مبكرة عبر لاعبه محمد الحسين، قبل أن ينجح لاعب المنتخب ونادي شباب الأهلي السابق فيصل خليل في إهداء فريقه محمد علي لهدف التعادل، ولتحمل الدقائق الأخيرة نجاح لاعب خط الوسط في نادي حتا عدنان حسين في تنفيذ ركلة جزاء ناجحة كانت كفيلة بمنح فريق محمد علي الفوز بصعوبة وبنتيجة 2-1.

ويواصل فريق شرطة دبي اليوم حملة الدفاع عن لقبه، حين يلتقي في العاشرة مساء فريق «الروح الإيجابية» وذلك في مباراة تجمعهما لحساب المجموعة الثانية والحديدية، على أن تقام في التوقيت ذاته ولحساب ذات المجموعة لقاء فريقي الجوكر وكتلان.

ويتبع اللقاءان في تمام الحادية عشرة، وعلى الملعبين «1» و«2»، بمواجهتي المجموعة الأولى، وذلك بقاء جوردن مع المقام، وفريق فنادق الخوري مع فريق المرحوم عباس معروف.

تحدٍ

قال فيصل خليل، لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي شباب الأهلي: إن البطولات الرمضانية فرصة للقاء أصدقاء الزمن الجميل من الأجيال المختلفة للكرة الإماراتية، والسعي مجدداً للمنافسة على البساط الأخضر، موضحاً أن العودة مجدداً للملاعب مع فريق محمد علي والمنافسة على لقب سباعيات مكتوم بن راشد، تمثل فرصة جديدة للعودة إلى الملاعب والدخول في تحدٍ جديد، معرباً عن سعادته بالمستوى الفني الذي شهدته المباراة الأولى لفريقه في البطولة.