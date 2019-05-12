«السماوي» يخطف بطولة «صاحب الأرض»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

استحق بني ياس لقب بطولة «صاحب الأرض»، بعد أن ودع السماوي ملعبه بالشامخة، محققاً الفوز التاسع له في دوري الخليج العربي أمس، على حساب اتحاد كلباء، بنتيجة 3-2، من مجموع 13 مباراة خاضها في استاده، خسر منها مباراة واحدة ضد المتصدر الشارقة، وتعادل في 3 وفاز في 9، ليكون أكثر فرق الدوري انتصاراً بملعبه خلال النسخة الحالية من الدوري، وليجمع 39 نقطة، ويبقى اتحاد كلباء في 24 نقطة.

ويخوض السماوي مباراتيه في الجولتين 25 و26 بعيداً عن قواعده، وسعيداً بالنجاحات التي حققها بأرضه، الذي كان فيه عصياً على خصومه، وقدم به العديد من المباريات القوية، التي جعلته ينافس فرق المقدمة، على الرغم من صعوده هذا الموسم لدوري المحترفين.

وظهرت النتيجة الإيجابية التي حققها بني ياس على جمهوره، الذي احتفل بالفوز ووداع الملعب بأفضل نتيجة، وبعد مباراة قوية، شهدت صراعاً شرساً على النقاط الثلاث، بعد أن رفض الفريق الضيف الخسارة، وقاتل من أجل الفوز حتى الدقائق الأخيرة.

وعبّر الصربي كرونوسلاف عن سعادته بالفوز، ذاكراً أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء الصغيرة في الشوط الأول، والتي ساعدت النمور في إدراك التعادل، وأضاف: لكن بشكل عام، قدمنا مباراة جيدة، أنا راضٍ تماماً عن مردود اللاعبين، وسعيد أكثر بأن نودع ملعبنا بانتصار وثلاث نقاط قيمة.

بدوره، قال مدرب اتحاد كلباء، إنه كان يطمح في الحصول على نقطة من ملعب بني ياس، خاصة أن فريقه فقد عدداً من عناصره الأساسية، مثل راموس وعمر الخديم، ذاكراً أن الفريق اجتهد وكان قريباً من التعادل.