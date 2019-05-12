الفجيرة «يفطر» بعد 200 يوم من الصيام

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تذوق الفجيرة أخيراً طعم الفوز بالحجم العائلي بعد صيام استمر 200 يوم، وذلك على حساب مضيفه الظفرة عندما تغلب عليه بنتيجة 5-1 في الجولة 24 من دوري الخليج العربي، بعد أن كان آخر فوز حققه الذئاب في الدوري على دبا الفجيرة في الجولة السابعة من المنافسة في أكتوبر من العام الماضي.

وقدم الفجيرة مباراة جيدة عبر خلالها عن رغبته القوية في البقاء بالدوري ليعود من جديد إلى المنافسة رافعاً رصيده إلى 18 نقطة متساوياً مع منافسه المباشر الإمارات في عدد النقاط، ليبقى مصيره مرهوناً بما تسفر عنه الجولتان المقبلتان مع نيل الإمارات الأفضلية حال التساوي في عدد النقاط بنهاية المنافسة بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة، بينما أبقت الخسارة فريق الظفرة في 28 نقطة بالترتيب العاشر.

وأكد الدكتور عبد الله مسفر الذي ابتسم للمرة الأولى بعد توليه تدريب فريقه أخيراً، أن فريقه قادر على قلب الطاولة، والقتال من أجل البقاء في الدوري، ذاكراً أن مباراة الظفرة كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لفريقه لذلك زادت فيها درجات الحماس والإصرار لدى اللاعبين وقال: نجحنا في العودة إلى المنافسة بعد أداء قوي ومتميز من اللاعبين، حققنا فوزاً كبيراً لا يعبر عن مستوى الظفرة الذي قدم موسماً ناجحاً يؤكده وصوله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، رغبتنا كانت قوية أمامه لأن الخسارة كانت يمكن أن تعني هبوطنا مباشرة بحسابات فوز بقية المنافسين، حضرنا إلى ملعب الظفرة ونحن نضع النقاط الثلاث هدفاً لنا ولم نفكر في عدد الأهداف أو الأداء لأننا في مرحلة خطرة تتطلب الفوز.

وبطريقة تعبر عن تقديره للظفرة في كل الظروف قال: دائماً الظفرة بالنسبة لي ناد فيه البركة والخير، لدي علاقة خاصة بهذا النادي، وهو فريق عزيز علي قبل كل شيء، الآن سعيد بالعودة منه فائزاً وسعادتي أكثر بالفوز لأنه خصم قوي لا يستهان به.

بدوره أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة استياءه من المستوى الذي قدمه فريقه في اللقاء والخسارة الكبيرة التي تعرض لها، مؤكداً أن لاعبيه لم يلعبوا المباراة باحترافية ووقعوا في الكثير من الأخطاء، وأضاف: كان يمكن أن نقدم مستوى أفضل ولكن الاحترافية غابت عن الفريق، حتى الفرص التي وجدناها لم تستثمر ، كانت هنالك فرصة مبكرة لخالد باوزير تم إهدارها، لا نبحث عن مبرر للخسارة لأننا لم نقدم مستوانا الحقيقي.

وأشار مدرب الظفرة إلى تفوق الذئاب في المباراة وقال إن الفجيرة استحق الفوز.

قتال

أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة أن أن الذئاب سيقاتلون خلال الجولتين المقبلتين بهدف البقاء، ذاكراً أن هناك ضغطاً كبيراً على الفريق يجب أن يتجاوزه بالإعداد الجاد، وأضاف: علينا التركيز وأن نتدرب بكل جدية وأن نجهز أنفسنا بشكل جيد.